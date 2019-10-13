"Динамо" розгромило "Чайку" в товариському матчі: відео

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Артем Бєсєдін
Артем Бєсєдін / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" під час перерви на міжнародні матчі провело товариський матч проти "Чайки" з Другої ліги. "Біло-сині" здобули впевнену перемогу.

Динамо – Чайка 3:0
Голи: Де Пена, 14, Бєсєдін, 43, Андрієвський, 63

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"Динамо" на гру з "Чайкою" вийшло практично резервним складом: Бущан, Сідклей, Сирота, Кадірі, Піваріч, Андрієвський, Шепелев, Де Пена, Янаков, Бєсєдін, Соль. У запасі киян були Маханьков, Дмитрук, Романчук, Мащенко, Хондак, Ісаєнко, Сухоручко.

Карлос де Пена на 14-й хвилині відкрив рахунок у грі ударом з гострого кута. Бєсєдін наприкінці першого тайму подвоїв рахунок, перекинувши воротаря. Андрієвський, який з капітанською пов'язкою вивів киян на поле, на 63-й хвилині зробив рахунок розгромним.

Динамо – Чайка відео матчу

"Чайка" в другій лізі у групі A посідає 9-е місце з 12 команд. "Динамо" у чемпіонаті України ділить другу сходинку з "Десною".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
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