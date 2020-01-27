"Динамо" розгромило команду Мілевського та Хачеріді – відео

Київське "Динамо" провело шостий товариський матч у Туреччині. Кияни перемогли білоруське "Динамо" Брест.

Динамо Київ – Динамо Брест 3:0

Голи: Піварич, 23, 37, Дуелунд, 75

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У стартовому складі білоруського клубу вийшли відразу три українські футболісти – Олександр Нойок, Євген Хачеріді та Артем Мілевський. Двоє останніх значну частину кар'єри провели в київському "Динамо".

У першому таймі два голи за киян провів хорватський оборонець Йосіп Піварич. А по перерві масну крапку в розгромі білорусів поставив данець Дуелунд.

Для київського "Динамо" це вже 3-я перемога у 5 товариських матчах у Туреччині. Ще один матч киян завершився нічиєю з "Легією", а інший – поразкою від "Хайдука".

У Туреччині "Динамо" проведе ще три спаринги. Суперниками "біло-синіх" будуть "Кайрат", "Олімпія" та "Стремсгодсет".

Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.

Динамо Київ – Динамо Брест відео повного матчу