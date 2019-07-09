"Динамо" розгромило скромний австрійський клуб на зборах

У вівторок, 9 липня, київське "Динамо" провело черговий контрольний матч на тренувальному зборі.

Динамо – Цирль 5:0

Голи: Бєсєдін, 23, Буяльський, 32, Де Пена, 37, Шапаренко, 65, Піваріч, 85

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Суперником "біло-синіх" став місцевий клуб "Цирль". Цікаво, що на гру він вийшов, об'єднавши склад з іншою командою – "Кематен". Гравці вийшли на поле саме у його формі. Матч завершився розгромною перемогою киян – 5:0.

Голами відзначилися Артем Бєсєдін (23), Віталій Буяльський (32), Карлос де Пена (37), Микола Шапаренко (65) та Йосип Піварич (83).

На жаль, Міккел Дуелунд не зміг дограти перший тайм матчу. Півзахисник зазнав пошкодження після зіткнення із суперником в центрі поля і був замінений на 31-й хвилині. Замість нього на газоні з'явився уругваєць Карлос Де Пена.

Однак, словенський легіонер "Динамо" Беньямін Вербич, якого напередодні через пошкодження замінили в спарингу з грецьким "Олімпіакосом", на щастя, уникнув травми і тренується в загальній групі.

У двох заключних товариських поєдинках в Австрії "Динамо" зіграє з представником другого за силою дивізіону Англії "Брентфордом" (13 липня) і місцевим "Шваці" (14 липня).