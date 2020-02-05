"Динамо" розтрощило "Олімпію" на другому зборі, голи Русина та Де Пени – відео

Київське "Динамо" розгромило словенську "Олімпію" в товариському матчі на зборі в турецькому Белеку. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Динамо – Олімпія Любляна 5:0

Голи: Буяльський, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90+1

Дивіться також: "Шахтар" перемогою розпочав другий зимовий збір в Туреччині – відео голів

Уже в першому таймі Буяльський і Вербич вивели "Динамо" вперед.

Відео голу Буяльського

Відео голу Вербича

Русин, який з'явився на полі у другому таймі, довів рахунок до розгромного, скориставшись помилкою воротаря датчан.

Відео голу Русина

Крапку в матчі поставили Карлос Де Пена і Олександр Романчук. Уругваєць ідеально точно пробив зі штрафного, а українець добив м'яч у ворота суперника після подачі кутового.

Відео голу Де Пени

Відео голу Романчука

Таким чином, віцечемпіон України на мажорній ночі починає останній збір цієї зими. Уже 6 лютого кияни зіграють другий спаринг – проти норвезького "Стремсгодсету".