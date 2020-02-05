"Динамо" розтрощило "Олімпію" на другому зборі, голи Русина та Де Пени – відео
Київське "Динамо" розгромило словенську "Олімпію" в товариському матчі на зборі в турецькому Белеку. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.
Динамо – Олімпія Любляна 5:0
Голи: Буяльський, 10, Вербич, 27, Русин, 54, Де Пена, 81, Романчук, 90+1
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Уже в першому таймі Буяльський і Вербич вивели "Динамо" вперед.
Відео голу Буяльського
Відео голу Вербича
Русин, який з'явився на полі у другому таймі, довів рахунок до розгромного, скориставшись помилкою воротаря датчан.
Відео голу Русина
Крапку в матчі поставили Карлос Де Пена і Олександр Романчук. Уругваєць ідеально точно пробив зі штрафного, а українець добив м'яч у ворота суперника після подачі кутового.
Відео голу Де Пени
Відео голу Романчука
Таким чином, віцечемпіон України на мажорній ночі починає останній збір цієї зими. Уже 6 лютого кияни зіграють другий спаринг – проти норвезького "Стремсгодсету".