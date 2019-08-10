Українське класико: "Шахтар" їде у Київ до "Динамо" за реваншем

Жереб звів київське "Динамо" та донецький "Шахтар" вже у третьому турі УПЛ в суботу, 10 серпня. Обидві команди – серед лідерів чемпіонату. Але хтось з них має втратити очки у цьому матчі. Про все найважливіше та найцікавіше навколо цього протистояння – у матеріалі Спорт24.

Через два тижні після матчу за Суперкубок гранди українського футболу "Динамо" і "Шахтар" зустрінуться знову. На цей раз у рамках Прем'єр-ліги, де поки що зіграно лише два тури. Вся турнірна боротьба попереду і перемога на старті над основним конкурентом обов'язково додасть впевненості.

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У чемпіонаті України командам доведеться зустрітися чотири рази і результат кожної гри однаково важливий. Тому, протистояння завжди виходить жарким і кожен матч з таким нетерпінням чекають уболівальники.

Що ж стосується шансів на перемогу, то вони практично завжди рівні. У якому б стані не були кияни або гірники, який би відрив не був би між ними у турнірній таблиці, ніхто з них ніколи не виходить на поле відбувати свій номер. Зараз аналітики Parimatch дають 34% на перемогу "Динамо" і 38% на те, що виграє "Шахтар" (28% на нічию). Цікаво, що і статистика особистих зустрічей у чемпіонаті теж нікого сильно не виділяє. У динамівців на чотири перемоги та на сім голів більше.

Нещодавно кияни святкували перемогу над донеччанами у Суперкубку України й тепер прийматимуть суперника вдома. Правда, тут також не варто забувати, що для динамівців вже стартувала Ліга чемпіонів, де команда на виїзді поступилася "Брюгге" (0:1). Матч-відповідь у найближчий вівторок і від результату гри з бельгійцями буде залежати, чи продовжать підопічні Олександра Хацкевича виступ у турнірі. Це зовсім не означає, що "Динамо" поставить гру з "Шахтарем" на другий план, але зіграти однаково сильно з двома такими суперниками поспіль буде непросто.

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Додамо ще, що матч буде судити арбітр Ярослав Козик. Він уже працював на грі "Динамо" - "Шахтар" у травні цього року і видалив Артема Шабанова і Давида Хочолаву. Протистояння грандів взагалі рідко проходять без червоних карток. Можливо, не стане винятком і найближча зустріч.