Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"

"Динамо" має останній шанс відродити інтригу в чемпіонаті України з футболу. На домашньому стадіоні кияни приймуть "Шахтар" у рамках 25-го туру чемпіонату України. "Біло-сині" спробують скоротити різницю у турнірній таблиці, яка наразі складає аж 7 очок.

Що: 25-й тур чемпіонату України

Де: НСК "Олімпійський", Київ

Коли: середа, 24 квітня, 18:30

Трансляція: телеканал "2+2", текстова трансляція – Спорт24

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Останні очні поєдинки

Історія українського класичного протистояння знає безліч драматичних, брудних та результативних двобоїв. У минулому сезоні "Шахтар" жодного разу не зміг обіграти "Динамо" в чемпіонаті, але все одно оформив чемпіонство. У нинішньому сезоні донеччани більш успішні.

Уперше команди в сезоні зійшлися у Суперкубку України. 21 липня "Динамо" відсвяткувало мінімальну перемогу завдяки голу Віталія Буяльського. Це був перший титул Олександра Хацкевича на чолі "біло-синіх". За декілька тижнів, 3-го серпня, "Динамо" завдало мінімальної поразки "Шахтарю" вже в чемпіонаті. Здавалося, що кияни нарешті зможуть нав’язати донецькому клубу, але… Після цього слідувала невдала серія підопічних Хацкевича, наслідком якої став нинішній розрив у 7 очок.

"Шахтар" виграв два останні матчі в "Динамо", де кияни нічим не поступалися своєму опоненту. У Харкові в рамках 14-го туру "біло-сині" видали один із найкращих матчів під орудою Хацкевича. Однак "Шахтар" зумів вирвати перемогу в компенсований час завдяки казковому голу Віктора Коваленка.

"Динамо" отримало чудову нагоду помститися у чвертьфіналі Кубка України. "Динамівці" провели відмінний перший тайм, в якому "Шахтаря" просто не було на полі. По перерві "гірники" все ж продемонстрували свою міць і перевели гру в овертайм. Протягом півгодини саме кияни були ближчими до перемоги, але довели справу до серії пенальті, де й драматично програли. З одинадцятиметрових позначок схибили молоді Шепелєв та Миколенко.

Значущість гри

Останні дві поразки "Динамо" у двобоях з "Шахатрем" надзвичайно складні психологічно. Нарешті кияни почали переважати свого головного конкурента у футбольній складовій, а не тільки на табло. Але "Шахтарю" вдається перемагати.

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"Шахтар" не втратить очки в матчах з іншими клубами. Ні "Зоря", ні навіть "бронзова" Олександрія не зупинить "гірників". Єдиний шанс "Динамо" це – ліквідувати відставання до 1 очка завдяки перемогам в очних матчах. Таким чином "Шахтар" опиниться під тиском і можна припускати, що десь осічка та й матиме місце. Та для цього вкрай важливо виграти перший матч у Києві. Нічия або поразка поставить хрест на амбіціях не тільки "Динамо", але й Хацкевича. Два роки й тільки один титул. Ніжок під кріслом білоруського фахівця може більше не залишитися…

Кадрова ситуація

Жоден з гравців "Шахтаря" не дискваліфікований на матч чемпіонату України. Що не скажеш про "Динамо", яке не зможе розраховувати на Дениса Гармаша. Півзахисник "награв" на довготривале вилучення у кубковій грі проти донеччан.

Якщо говорити про "Динамо", то стовідсотково матч пропустить іспанський форвард Фран Соль. Він продовжує відновлюватися після складної травми. У матчі, швидше за все, не побачимо й перспективного данця Міккеля Дуелунда. Він відновився від травми, але ще не цілком готовий до поєдинків такого значення. Ушкодження має лідер команди Беньямін Вербич. Словенець пропустив товариський матч проти "Ворскли" і Хацкевич підтвердив інформацію, що вирішив поберегти футболіста. Давно не помічник киян Йосип Піварич. Хорвата в цьому сезоні ми вже не побачимо.

Доводиться обходитися столичним футболістам і без Артема Бєсєдіна. Форвард далі травмований. Швидше за все, у цьому матчі "Динамо" вийде в такому складі: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелєв, Буяльський, Шапаренко, Сідклей, Вербич, Циганков.

Набагато серйозніші кадрові проблеми "Шахтаря". Перш за все, проти "Динамо" не зіграє Марлос, який був прооперований в Барселоні. Терміни відновлення гравця невідомі, але він точно не зіграє у Києві. Також під питанням участь Віктора Коваленка. У нього пошкодження паху й він пропустив матч Кубка України проти "Дніпро-1", який донецький клуб виграв. За попередньою інформацією, Віктор повернувся до загальної групи й провів повноцінне тренування.

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Натомість може пропустити поєдинок центральний півзахисник Тарас Степаненко. За словами Фонсеки, в клубі наразі оцінюють ситуацію з травмою гравця. У Степаненка підозра на травму задньої поверхні стегна. У Максима Малишева та Андрія Тотовицького досі індивідуальна програма. Тому склад "гірників" може виглядати таким чином: Пятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Майкон, Коваленко, Тете, Тайсон, Соломон, Мораес.

Статистика

5 останніх зустрічей суперників в УПЛ на НСК "Олімпійський": 3 перемоги "Шахтаря" (3:0, 4:3, 1:0), 1 нічия (0:0) та 1 поразка (0:1). "Гірники" виграли 7 поєдинків поспіль із загальною різницею м’ячів 16:0. "Динамо" підходить до класико з 8-матчевою переможною серією в УПЛ (голи: 23:4). Останніх поразок підопічним Олександра Хацкевича в листопаді завдали "Шахтар" та "Олександрія". Жуніор Мораес лідирує в списку бомбардирів із 17 голами, у львів’янина Мар’яна Шведа й киянина Віктора Циганкова по 14 влучних ударів.

Прогноз на матч

Результат гри багато в чому буде залежати від кадрової ситуації та на кого зроблять ставку обидва тренери. Оборона "Шахтаря" виглядає надто безпомічною й без Тараса Степаненка в захисті буде дуже важко. Окрім того, не варто забувати про відсутність Марлоса, якого спробує замінити Соломон і Тете. Атака "Шахтаря" не така сильна, тому "гірники" приїдуть по нічию.

Очевидно, що "Динамо" спробує грати першим номером, але від оборони. Це останній шанс для "біло-синіх" і їм просто немає чого втрачати. Останнім часом кияни досить багато забивають на рідному стадіоні й точно не підуть з поля без гола. На нашу думку, "Динамо" здобуде важку перемогу 2:1.

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