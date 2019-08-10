Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн Чемпіонат України 2019 – 10.08.2019
Динамо – Шахтар дивитися онлайн

Київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря" у суботу, 10 серпня. Переглянути матч чемпіонату України можна буде як на стадіоні, так і по телебаченню та онлайн.

Головне українське дербі телеглядачі зможуть переглянути у прямому ефірі на каналі "2+2". Трансляція матчу розпочнеться о 16:50, а сам матч – о 17:00.

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Також трансляцію матчу "Динамо" – "Шахтар" можна переглянути на Youtube-каналі Football Hub. Традиційно трансляція розпочинається – о 17:00.

У поточному сезоні команди зустрінуться вже вдруге. У матчі за Суперкубок України перемогу з рахунком 2:1 відсвяткували динамівці.

Після двох турів в УПЛ обидві команди мають стовідсотковий результат – по дві перемоги.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 10 серпня, о 17:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Теги: Футбол Шахтар Динамо Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 канал
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