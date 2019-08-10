Динамо – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря" у суботу, 10 серпня. Переглянути матч чемпіонату України можна буде як на стадіоні, так і по телебаченню та онлайн.

Головне українське дербі телеглядачі зможуть переглянути у прямому ефірі на каналі "2+2". Трансляція матчу розпочнеться о 16:50, а сам матч – о 17:00. Читайте також: Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України Також трансляцію матчу "Динамо" – "Шахтар" можна переглянути на Youtube-каналі Football Hub. Традиційно трансляція розпочинається – о 17:00. У поточному сезоні команди зустрінуться вже вдруге. У матчі за Суперкубок України перемогу з рахунком 2:1 відсвяткували динамівці. Після двох турів в УПЛ обидві команди мають стовідсотковий результат – по дві перемоги. Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у суботу, 10 серпня, о 17:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.