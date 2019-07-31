Стало відомо, коли "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" в Києві: дата та початок матчу

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Динамо - Шахтар у Києві: дата і час початку матчу УПЛ 2019
"Динамо" зіграє проти "Шахтаря" / ФК "Динамо"

В Україні розпочався новий футбольний сезон. Вже у третьому турі УПЛ зіграють один проти одного київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Як йдеться на сайті УПЛ, центральний матч третього туру відбудеться у суботу, 10 серпня. В цей день на НСК "Олімпійський" о 17:00 "Динамо" зіграє проти "Шахтаря".

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Також у суботу, 10 квітня, відбудуться ще два матчі чемпіонату – "Ворскла" прийме "Львів", а "Олександрія" зіграє проти "Олімпіка". Початок обох матчів о 19:30.

У неділю, 11 серпня, заплановано ще три матчі. О 17:00 зіграють "Колос" – "Зоря" та "Дніпро-1" – "Десна". А о 19:30 розпочнеться матч "Карпати" – Маріуполь".

Варто нагадати, що "Динамо" та "Шахтар" вже зіграли у цьому сезоні. У матчі за Суперкубок "Динамо" перемогло "Шахтар" та зрівнялося з "гірниками" за кількістю трофеїв за часів Незалежності.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту ФК Карпати ФК Колос ФК Львів ФК Дніпро-1 ФК Ворскла ФК Маріуполь ФК Зоря ФК Олімпік ФК Десна ФК Олександрія Динамо УПЛ
Джерело: 24 канал
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