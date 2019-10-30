Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Кубка України

Київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар" в рамках Кубка України. Початок матчу в середу, 30 жовтня, – о 19:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

"Динамо" та "Шахтар" 16-й раз у своїй історії зустрічаються у рамках Кубку України. В очних зустрічах попереду "гірники" – 10:5.

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Окрім того, "Динамо" ніколи не перемагало донеччан у плей-офф Кубка України. У минулому сезоні "гірники" вибили "Динамо" в 1/4 фіналу по пенальті.

У новому сезоні це вже третя зустріч клубів. Уперше команди зустрілися у матчі за Суперкубок України, в якому "Динамо" вирвало перемогу 2:1.

Натомість у чемпіонаті України "Шахтар" зумів завдати поразки "біло-синім" у Києві з рахунком 2:1.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

Огляд матчу "Динамо" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.