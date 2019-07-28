"Шахтар" забив гол "Динамо" у матчі за Суперкубок: відео
0
У матчі між "Динамо" та "Шахтарем" за Суперкубок України в Одесі в неділю, 28 липня, "гірники" вийшли вперед вже у доданий до першого тайму час.
Матч виявився доволі багатим на моменти. Але надійно діяли воротарі обох команд – Андрій Пятов та Денис Бойко. Та все ж останньому таки довелося діставати м'яч з власних воріт. Вже у доданий до першого тайму час, після подачі з кутового точним ударом у кут воріт відзначився Алан Патрік.
До слова: Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України
Відео голу Алана Патріка у ворота "Динамо"
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі