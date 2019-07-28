"Шахтар" забив гол "Динамо" у матчі за Суперкубок: відео

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Динамо – Шахтар – відео голів та огляд і рахунок матчу 28 липня 2019
Шахтар – Динамо результат матчу

У матчі між "Динамо" та "Шахтарем" за Суперкубок України в Одесі в неділю, 28 липня, "гірники" вийшли вперед вже у доданий до першого тайму час.

Матч виявився доволі багатим на моменти. Але надійно діяли воротарі обох команд – Андрій Пятов та Денис Бойко. Та все ж останньому таки довелося діставати м'яч з власних воріт. Вже у доданий до першого тайму час, після подачі з кутового точним ударом у кут воріт відзначився Алан Патрік.

До слова: Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України

Відео голу Алана Патріка у ворота "Динамо"

 

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Теги: Футбол Спорт Динамо Шахтар Суперкубок України
Джерело: 24 канал
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