"Шахтар" виграє в "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою (відео голів)

У матчі між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" у першому таймі вдалося забити обом командам. За "Шахтар" відзначився Жуніор Мораес, а за "Динамо" – новачок Жерсон Родрігеш.

На початку матчу "Шахтар" отримав право на небезпечний штрафний з кута штрафного майданчика. Але навіс ні до чого не призвів. Натомість "Динамо" мало дві атаки. Однак якщо удар Гармаша пішов вище воріт, то м’яч після удару Де Пена Пятов впіймав.

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Рахунок у матчі було відкрито на 20-й хвилині. Забив Мораес п’ятою. Манор Соломон "хитнув" на фланзі суперника та прострелив з лінії поля (м’яч не перетнув її) з під Шапаренка. Мораес був в оточені двох гравців, але зумів п’ятою пробити. І м’яч від дальньої штанги влетів за лінію воріт.

В середині першого тайму "Динамо" могло забити такий же гол. Але м’яч після прострілу Циганкова з флангу захисники "Шахтаря" винесли зі штрафного майданчика.

Подвоїти перевагу "Шахтар" міг на 32-й хвилині. Тайсон з флангу віддав пас на Марлоса, якого ніхто не накривав у штрафному майданчику. Та "Динамо" врятувала штанга, після якої м’яч вилетів у поле.

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"Динамо" зрівняло рахунок ще до перерви. Гармаш завдав потужний удар за меж штрафного майданчика. М’яч опускався перед воротарем, і Пятов відбив його. Першим на добиванні був Родрігеш, який головою відправив м’яч у ворота. При цьому варто відзначити, що нападник у повітрі виграв єдиноборство проти Матвієнка.

На початку другого тайму Бурда мало не "привіз" гол на власні ворота. Він не зумів як слід закрити м'яч корпусом у власному штрафному майданчику на краю поля. А коли хотів його вибити, то влучив у Тайсона. Після цього – потужний удар по воротах, і лише реакція Бойка врятувала киян від пропущеного голу.

Вербіч, який замінив Циганкова, міг виводити "Динамо" вперед. Але й він відправив м'яч вище воріт після пасу з флангу.

Натомість гол забив "Шахтар". Марлос отримав м'яч перед штрафним майданчиком, прибрав Де Пену на своєму шляху. Вже у штрафному майданчику він вирішив пробити. Його намагалися накрити одразу Кадар та Шапаренко. Однак "гірник" зумів пробити, і м'яч зрикошетив від ноги Миколи та влетів у кут воріт Бойка. Голкіпер на цей удар просто не встиг зреагувати.