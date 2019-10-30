"Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрілися уже на стадії 1/8 фіналу Кубку України. У Києві перемогу тільки в овертаймі вдалося здобути футболістам "Динамо".

Динамо – Шахтар 2:1

Голи: Сидорчук, 22, Попов, 109 – Степаненко, 90+2

Вилучення: Шепелєв, 89 – Степаненко, 94

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Потужний початок від "Динамо"

Господарі поля надзвичайно агресивно розпочали поєдинку, ввімкнувши максимальні швидкості. Уже на першій хвилині гри "біло-сині" могли пробивати пенальті. Ісмаїлі порушив правила проти Циганкова у власному штрафному, але арбітр не угледів порушення правил. За мить після цього епізоду Вербич перехопив дивний пас Тайсона біля власного штрафного. Беньямін пробив точно в кут, проте Пятов у гарному стрибку врятував "гірників".



"Динамо" – "Шахтар" / Фото: shakhtar.com

Пресинг "біло-синіх" працював надзвичайно злагоджено, тому "Шахтарю" було складно перетнути центр поля. На 8 хвилині "гірники" дозволили пробити з-за меж штрафного Караваєву, але Пятов легко забрав м'яч до рук. Ближче до 10 хвилини на полі стало гаряче. Спершу Бєсєдін жорстко зіграв проти Ісмаїлі. Згодом Степаненко у підкаті "скосив" Вербича – жовта картка з відтінком червоної.

На 11 хвилині намагався забити Бєсєдін. Нападнику "Динамо" вдався непоганий прохід, але Пятов знову був на місці. "Шахтар" вперше відповів аж на 21 хвилині. Тайсон класно увірвався у штрафний киян, але філігранний підкат Кенздьори зупинив бразильця. У наступній атаці "Динамо" відкрило рахунок. Сидорчук розрядив свою гармату з-за меж штрафного й м'яч по неймовірній траєкторії залетів у ворота.

Відео голу Сидорчука

Ближче до середини тайму "Шахтарю" вдалося краще грати на половині поля киян, але моментів від цього більше не стало. На 32 хвилині гри пролилася перша кров. Попов жорстко зустрів Ісмаїлі, відправивши того в нокаут. На щастя. бразилець зумів продовжити гру.

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Згодом у "Динамо" були ще дві нагоди відзначитися. Спершу Караваєв вистрілив з меж штрафного, але прямо в руки Пятову. А наприкінці тайму підопічним Олексія Михайличенка вдалася прекрасна триходівка. Шепелєв віддав у фланг на Циганкова, який прострілом у штрафний знайшов Вербича. Пятов прочитав момент і не дозволив словенцю забити. Чи не єдиний удар у ствір воріт "Шахтар" провів у компенсований час. Тайсон віддав у штрафний пас на Марлоса, який пробив п'ятою. Бущан був на місці й забрав м'яч до рук.

Камбек на останніх секундах

На початку другого тайму Каштру провів дві заміни: Хочолава вийшов замість Кривцова, а Додо замінив Болбата. Першу нагоду відзначитися по перерві мав Коноплянка. Євген опинився на правому фланзі атаки й пробив з-під ноги Миколенка. Та м'яч пролетів повз незахищений кут воріт Бущана.



"Динамо" – "Шахтар" / Фото: shakhtar.com

На 61 хвилині прекрасну нагоду збільшити рахунок мало "Динамо". Бєсєдін у центрі поля "пограбував" Матвієнка й кияни вибігли в контратаку. Артем вирішив не шукати партнерів передачею та спробував перекинути Пятова, який покинув ворота. Однак удар в нападника не вийшов. На 67 хвилині навіс від Миколенка ледь не залетів у ворота "Шахтаря". Пятов в останній момент парирував удар.

"Шахтарю" важко давалися небезпечні моменти, тому кожною нагодою "гірники" дорожили. Зокрема, на 75 хвилині Тайсон вирів пробити дальній штрафний. Удар бразильця вийшов гострим, але трішки невлучним. Другий раз кров пролилася на 76 хвилині. Сидорчук та Степаненко зіткнулися головами у центрі поля. "Шахтар" використав усі заміни, тому Степаненко вимушений був продовжити гру.

Чергове класичне українське протистояння не обійшлося без вилучення. На 89 хвилині Тайсон втікав у контратаку й Шепелєв у підкаті стрибком намагався зупинити бразильця. Тайсона півзахисник "Динамо" не збив, але арбітр вилучив гравця, ймовірно за намір. "Шахтар" скористався більшістю відразу. У компенсований час Степаненко потужним ударом здалеку засмутив Бущана – 1:1 на команди чекали два додаткові тайми.

Відео голу Степаненка

Переможний гол чемпіона світу

На 94 хвилині склади команд стали рівні. Степаненко жорстко порушив правила, отримав другу жовту й відтак був вилучений. На 96 хвилині кияни могли забивати вдруге. Гармаш пробив з меж штрафного точно в кут, проте Пятов у чергове врятував партнерів.

"Динамо" виглядало наполегливіше й було винагороджене. На 109 хвилині "Динамо" вийшло вперед. Де Пена прекрасно подав з кутового, де м'яч у сітку потужним ударом головою вгатив чемпіон світу 2019 року Денис Попов.

Відео голу Попова

"Шахтар" відігратися на цей раз не встиг і вилетів з Кубка України. "Динамо" вперше у своїй історії перемагає "Шахтар" у плей-офф Кубка України. "Біло-сині" перемагали "гірників" 5 разів у фіналі турніру.