Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу

23 Читать новость на русском
Динамо – Шахтар онлайн матчу 24 квітня 2019 - дивитися трансляцію Динамо – Шахтар
Динамо – Шахтар онлайн

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" 24 квітня зіграють матч чемпіонату України. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Читайте також: Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"

Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться о 18:30 на НСК "Олімпійський". Матч можна подивитися на телеканалі "2+2" як по телебаченні, так і онлайн. Також матч можна буде переглянути на сайті Спорт24. Трансляція зі стадіону буде доступна з 18:00.

Онлайн матчу Динамо – Шахтар

 

blog_ava
У людей з'являється нова кістка, яка зникла через еволюцію: фото
сьогодні
9569
Теги: Футбол Спорт Динамо Шахтар
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 13:15 Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
23
У Німеччині футбольні фанати закидали поле великодніми яйцями: відео перфомансу
сьогодні 12:20 У Німеччині футбольні фанати закидали поле великодніми яйцями: відео перфомансу
158
Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
сьогодні 08:00 Останній шанс "Динамо" в чемпіонаті України: анонс матчу з "Шахтарем"
435
Еліна Світоліна вразила мережу своєю еротичністю: фото
23 квітня 23:05 Еліна Світоліна вразила мережу своєю еротичністю: фото
4213
Ретро-відео: як "Баварія" розтрощила "Барселону" у півфіналі Ліги чемпіонів
23 квітня 20:26 Ретро-відео: як "Баварія" розтрощила "Барселону" у півфіналі Ліги чемпіонів
186
Новини
Більше новин
Залиште відгук