Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу
Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" 24 квітня зіграють матч чемпіонату України. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.
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Матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться о 18:30 на НСК "Олімпійський". Матч можна подивитися на телеканалі "2+2" як по телебаченні, так і онлайн. Також матч можна буде переглянути на сайті Спорт24. Трансляція зі стадіону буде доступна з 18:00.
Онлайн матчу Динамо – Шахтар
Джерело: 24 канал
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