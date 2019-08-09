Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У суботу, 10 серпня, відбудеться українське "класичне" дербі – київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу у цьому матчі.

Динамо – Шахтар: прогноз

У "Шахтаря", попри виїзний статус, більше шансів у цьому матчі. Вони мали більше часу на підготовку до гри, на відміну від "Динамо", яке серед тижня зіграло виїзний матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Брюгге". І програло.

Як це було: "Динамо" програло "Брюгге" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

Також невідомо в якій формі перебувають лідери "Динамо". Віктор Циганков вийшов на заміну, але не показав тієї гри, яку від нього очікують. Фран Соль лише відновився від травми, Жерсон Родрігеш ще не встиг влитися в колектив. Тож "гірники" на їх фоні виглядають монолітніше.

та не варто забувати, що це принципове протистояння для "Динамо". Тож гравців не варто додатковий раз налаштовувати. І на стороні киян буде підтримка домашніх трибун. А також ще свіжий спогад про недавній успіх у матчі за Суперкубок, коли за три хвилини вдалося забити двічі та перемогти.

Прогноз Favorit

Ця букмекерська контора оцінила перемогу "Динамо" коефіцієнтом 3,00. На те, що переможе "Шахтар", коефіцієнт 2,25. Нічия у матчі 3,65.

Читайте також: Скільки зароблять футбольні клуби завдяки новому спонсору УПЛ

У останньому матчі між цими командами за Суперкубок було забито три голи. Тож ставка на "тотал матчу більше 2,5" – 2,0, у той час як на "тотал матчу менше 2,5" – 1,82.

Прогноз PariMatch

Дещо рівніші коефіцієнти у PariMatch. У них перемога "Динамо" отримала 2,80. Натомість успіх "Шахтаря" оцінено у 2,80. Нічия – 3,35

При цьому індивідуальний тотал теж на користь гостей – "тотал більше 2,0 "Шахтар" складає 4,80. "Тотал більше 2,0 "Динамо" – 5,50.

До слова: На матчі "Динамо" – "Шахтар" буде працювати система VAR

Прогноз Marathon bet

Перевагу "Шахтарю" віддали й тут – 2,25 на їх перемогу. Перемога "Динамо" оцінена в 2,82. Нічия – 3,25.

Щодо кількості голів, то "тотал матчу менше 2,5" – 1,71, натомість "Тотал матчу більше 2,5" – 2,18.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у суботу. 10 серпня, о 17:00. Онлайн матчу, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.