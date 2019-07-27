Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України

У неділю, 28 липня. стартує новий футбольний сезон. У цей день відбудеться матч за Суперкубок України, у якому зіграють донецький "Шахтар" та київське "Динамо". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Динамо – Шахтар. Прогноз на матч

Робити прогноз на перший матч сезону доволі складно. Невідомо, у якому стані команди підходять до гри. Адже по товариських матчах не можна скласти повну картину готовності футболістів.

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Ще однією проблемою є те, що влітку "Шахтар" змінив тренера. Паулу Фонсека відправився тренувати "Рому". Натомість "гірників" очолив його співвітчизник Луїш Каштру. Тож невідомо, як гравці сприймуть настанови нового тренера.

Натомість "Динамо" влітку майже не змінилося. І навіть дещо посилилося, купивши Кадірі та Караваєва. Але й проблем у киян чимало. Все через травми. Точно не зіграє Соль, Циганков, Дуелунд та Андрієвський. Щодо "Шахтаря", то може не зіграти Коваленко. Андрій Тотовицький, Максим Малишев та Майкон продовжують перебувати у лазареті команди.

Таким чином, краща ситуація є у "Шахтаря". Але "Динамо" має свій "забобон". Ні Мірча Луческу, ні Паулу Фонсека не вигравали у киян в дебютному матчі за Суперкубок. Побачимо, чи вдасться Луїшу Каштру зламати цю "традицію".

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Прогноз PariMatch

Експерти з PariMatch у цьому матчі віддають перевагу "Шахтарю". Коефіцієнт на перемогу "гірників" в основний час – 2,10. На те, що "Динамо" переможе у першому матчі сезону – 3,30. Нічия – 3,70.

Щодо виграшу Суперкубка – 2,33 на "Динамо" та 1,61 на "Шахтар".

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Прогноз Favorit

Ще менше віри в "Динамо" у Favorit. Букмекери дають коефіцієнт 3,75 на перемогу киян в матчі. На те, що "Шахтар" переможе за 90 хвилин цієї зустрічі – 1,90. Нічия – 3,85.

Щодо власника трофею після гри, то шанси "Динамо" оцінені у 2,62. Коефіцієнт 1,50 на те, що "Шахтар" виграє цей трофей.

Прогноз Marathon bet

Найвищий коефіцієнт на перемогу "Динамо" в Marathon bet – 3,30. Щодо перемоги "Шахтаря", то вона оцінена у 2,14. Нічия в матчі в основний час – 3,54.

Переможець турніру – 2,26 на "Динамо" та 1,65 на "Шахтар".

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться в неділю, 28 липня. Початок матчу на одеському стадіоні "Чорноморець" – о 21:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.