Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на українське класико в Кубку України

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Динамо – Шахтар: прогноз і ставки на матч 30 жовтня 2019 – 1/8 Кубка України
Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів / ФК "Шахтар"

У середу, 30 жовтня, київське "Динамо" на НСК "Олімпійський" прийме донецький "Шахтар" в рамках 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в "українському класико".

Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів

До цього гранди українського футболу зустрічалися в Кубку країни 15 разів. У фінальних матчах команди мають по 5 перемог. Проте, на більш ранніх стадіях розіграшу незмінно вигравали донеччани: у півфіналі сезону-2008/2009 – 2:0, у чвертьфіналі-2009/2010 – 2:0 та 2018/2019 – 1:1 (пенальті 4:3), в 1/8 фіналу-2011/2012 – 3:2, в 1/16 фіналу-2012/2013 – 4:1.

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Як відомо, "Шахтар" ставав володарем Кубка незалежної України 13 раз, "Динамо" – 11.

Прогноз Фаворит Спорт

Очевидним фаворитом у поєдинку "Динамо" – "Шахтар" є донецький клуб. Перемогу "гірників" у матчі на НСК "Олімпійський" фахівці "Фаворит Спорт" оцінюють коефіцієнтом 1,75.

Шанси київського клубу перемогти "Шахтар" експерти оцінили коефіцієнтом 4,40. Куди більше шансів, що поєдинок між клубами завершиться нічиєю в основний час – коефіцієнт 4,00.

Прогноз Pari Match

Фахівці Pari Match пропонують коефіцієнт 3,65 на перемогу "Шахтаря" в один м'яч. Коефіцієнт на те, що "Динамо" не програє і ТМ 2.5 – 1,97.

Коефіцієнт на те, що "Динамо" не програє і ТМ 2.5 – коефіцієнт 3,05. Якщо ж "гірники" не програють і ТМ 2.5 – коефіцієнт 2,39.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet ставки на те, що "Шахтар" пройде в 1/4 фіналу Кубка України приймають з коефіцієнтом 1,43. На те, що пройдуть далі кияни – 2,54.

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка України "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 30 жовтня. Початок гри в Києві о 19:30.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар Кубок України
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