Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу України

Київське "Динамо" приймає донецький "Шахтар". Матч третього туру УПЛ у суботу, 10 серпня, можна переглянути онлайн і на сайті Спорт24.

На цей матч обидва тренери виставили найсильніші склади. При цьому варто відзначити, що в "Динамо" попереду зіграє Жерсон Родрігеш. Фран Соль залишився у запасі, а Артем Бєсєдін навіть не потрапив до заявки на гру. Також у запасі розпочне гру й Олександр Караваєв.

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Щодо "Шахтаря", то тут варто відзначити, що у запасі залишився Давид Хочолава.

Склади команд:

Динамо: Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Шепелев, Сидорчук, де Пена, Гармаш, Циганков, Родрігеш.

Запасні: Бущан, Кадірі, Караваєв, Вербич, Соль, Андієвська, Шабанов.

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасні: Шевченко, Піхальонок, Хочолава, Маркос Антоніо, Дентіньо, Тете, Бланко-Лещук.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар