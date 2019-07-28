Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України

86 Читать новость на русском
Динамо – Шахтар – дивитися онлайн Суперкубок 2019 – 28.07.2019
Динамо – Шахтар онлайн

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" розіграють Суперкубок України 2019. Сьогодні вони зійдуться за трофей в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Це буде вже 16-й розіграш трофею, який поки що вигравали тільки "гірники" та кияни. На рахунку "Динамо" – сім перемог, тоді як у "Шахтаря" – вісім. Правда, при цьому динамівці частіше виявлялися сильнішими донеччан: шість проти п'яти. Річ у тім, що у "гірників" в Суперкубку раніше також були суперниками сімферопольська "Таврія", донецький "Металург" та одеський "Чорноморець". Тоді як "Динамо" тільки один раз грало не з "Шахтарем" у фіналі – 10 років тому туди пробилася полтавська "Ворскла".

Читайте також: Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

В Україні цей матч транслюватиме одразу два телеканали. Гру покажуть ТРК "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 20:50. Сама гра розпочнеться о 21:00.

 

 

blog_ava
Місячний календар на липень 2019
сьогодні
4347
Теги: Спорт Новини Спорту Динамо Шахтар Суперкубок України Футбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України
сьогодні 20:15 Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України
86
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10410
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5573
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
сьогодні 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
92
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 18:30 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
1103
Новини
Більше новин
Залиште відгук