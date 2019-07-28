Динамо – Шахтар: онлайн матчу за Суперкубок України

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" розіграють Суперкубок України 2019. Сьогодні вони зійдуться за трофей в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Онлайн-трансляція – на Спорт24.

Це буде вже 16-й розіграш трофею, який поки що вигравали тільки "гірники" та кияни. На рахунку "Динамо" – сім перемог, тоді як у "Шахтаря" – вісім. Правда, при цьому динамівці частіше виявлялися сильнішими донеччан: шість проти п'яти. Річ у тім, що у "гірників" в Суперкубку раніше також були суперниками сімферопольська "Таврія", донецький "Металург" та одеський "Чорноморець". Тоді як "Динамо" тільки один раз грало не з "Шахтарем" у фіналі – 10 років тому туди пробилася полтавська "Ворскла".

Читайте також: Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України

В Україні цей матч транслюватиме одразу два телеканали. Гру покажуть ТРК "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 20:50. Сама гра розпочнеться о 21:00.