"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн

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"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн / facebook.com/pg/fcdynamoua

Київське "Динамо" після того, як звільнило 45-річного тренера Олександра Хацкевича, розпочало пошук нового фахівця. Інформацію про всіх претендентів на тренерське крісло "біло-синіх" – читайте на сайті Спорт24.

На тренерський місток "Динамо" претендують ряд українських та іноземних фахівців. Найбільше шансів очолити "Динамо", за інформацією ЗМІ, в Юрія Вернидуба.

Голосуйте: Хто повинен очолити "Динамо" після відставки Олександра Хацкевича? Опитування

Також президент "Динамо" Ігор Суркіс може призначити виконувача обов'язків головного тренера на певний період, щоб згодом знайти постійного керманича. Серед претендентів на тренерський місток "Динамо" з приставкою в.о. – Юрій Мороз, який очолює "Динамо" U-21.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Хацкевич Футбол Динамо
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