"Динамо" стало унікальною командою у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів: відомо чому

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"Динамо" – "Аякс"
"Динамо" – "Аякс"

Київське "Динамо" поки залишається єдиною командою в Лізі чемпіонів цього сезону, яка не пропустила від "Аякса" у домашньому матчі.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Аякс" вибив "Ювентус" з турніру (2:1), здобувши перемогу на виїзді.

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Таким чином, амстердамський клуб забив у всіх виїзних матчах турніру в нинішньому розіграші, крім одного. І цей матч був з "Динамо" на стадії плей-оф Ліги чемпіонів.

В першому матчі між "Аяксом" та "Динамо" в Нідерландах амстердамці святкували перемогу з рахунком 3:1, а на НСК "Олімпійський" команди розписали нічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, "Аякс" за сумою двох матчів пройшов "Ювентус" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем".

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Теги: Динамо Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів
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