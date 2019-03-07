"Динамо" та "Челсі" назвали стартові склади на матч

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"Динамо" – "Челсі": стартові склади
"Динамо" – "Челсі": стартові склади

Київське "Динамо" в Лондоні проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти місцевого "Челсі". Команди назвали стартові склади на гру.

Наставник "Челсі" Мауріціо Саррі здивував, випустивши в основному складі Дзаппакосту та Олів'є Жиру.

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Челсі: Кепа Аррісабалага, Алонсо, Жоржиньо, Барклі, Педро, Ковачіч, Жиру, Дзаппакоста, Вілліан, Крістенсен, Давід Луїс (К)

Динамо: Бойко, Сидорчук (К), Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Бурда, Буяльський, Шабанов, Русин, Кендзьора

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Челсі" – "Динамо" розпочнеться, о 22:00.

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Теги: Футбол Ліга Європи Челсі Динамо Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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