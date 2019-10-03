"Динамо" та "Лугано" визначилися з формою, в якій зіграють матчі Ліги Європи

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Форма матчу "Лугано" – "Динамо"
Форма матчу "Лугано" – "Динамо" / ФК "Динамо"

Сьогодні, 3 жовтня, київське "Динамо" проведе другий матч групового етапу Ліги Європи. Український клуб зіграє проти швейцарського "Лугано".

До слова: Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Уранці в день гри відбулася нарада за участю служб, які беруть участь в організації поєдинку. На ній, зокрема, суперники визначилися з кольорами форми, у якій вийдуть увечері на поле. "Динамо" зіграє в білому комплекті (воротар – у салатовому), а гравці "Лугано" одягнуть чорні футболки (голкіпер – у зеленому).

Нагадаємо, матч "Лугано" – "Динамо" розпочнеться о 22:00. Текстова онлайн-трансляція, відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
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