"Динамо" та "Лугано" визначилися з формою, в якій зіграють матчі Ліги Європи

Сьогодні, 3 жовтня, київське "Динамо" проведе другий матч групового етапу Ліги Європи. Український клуб зіграє проти швейцарського "Лугано".

До слова: Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Уранці в день гри відбулася нарада за участю служб, які беруть участь в організації поєдинку. На ній, зокрема, суперники визначилися з кольорами форми, у якій вийдуть увечері на поле. "Динамо" зіграє в білому комплекті (воротар – у салатовому), а гравці "Лугано" одягнуть чорні футболки (голкіпер – у зеленому).

Нагадаємо, матч "Лугано" – "Динамо" розпочнеться о 22:00. Текстова онлайн-трансляція, відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.