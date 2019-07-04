"Динамо" та "Шахтар" розіграють солідну суму

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"Динамо" чинний чемпіон Суперкубка України
"Динамо" чинний чемпіон Суперкубка України / dynamo.kiev.ua

У неділю, 28-го липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться у битві за Суперкубок України. На кону стоятиме не тільки трофей, але й солідна призова сума.

Віце-президент прем'єр-ліги Маркіян Ключковський у коментарі Tribuna.com розповів про підготовку до матчу за Суперкубок.

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За його словами, призовий фонд залишається незмінним з минулого року. Переможець отримає 2 мільйони гривень.

Також Ключковський однією з причин, чому матч приходить саме 28 липня, назвав парламентські вибори 21 липня.

Чинним переможцем Суперкубку України є київське "Динамо". Усього "біло-сині" сім разів вигравали трофей. Рекордсменом же є "Шахтар". Донеччани вісім разів піднімали кубок над головою.

Матч за Суперкубок України відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок гри, о 21:00.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Динамо УПЛ
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