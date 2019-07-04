"Динамо" та "Шахтар" розіграють солідну суму

У неділю, 28-го липня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зійдуться у битві за Суперкубок України. На кону стоятиме не тільки трофей, але й солідна призова сума.

Віце-президент прем'єр-ліги Маркіян Ключковський у коментарі Tribuna.com розповів про підготовку до матчу за Суперкубок.

Читайте також: Квитки на Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо": ціна та де купити

За його словами, призовий фонд залишається незмінним з минулого року. Переможець отримає 2 мільйони гривень.

Також Ключковський однією з причин, чому матч приходить саме 28 липня, назвав парламентські вибори 21 липня.

Чинним переможцем Суперкубку України є київське "Динамо". Усього "біло-сині" сім разів вигравали трофей. Рекордсменом же є "Шахтар". Донеччани вісім разів піднімали кубок над головою.

Матч за Суперкубок України відбудеться в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок гри, о 21:00.