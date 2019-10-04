"Динамо" та "Шахтар" входять в топ-25 клубного рейтингу УЄФА

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Клубний рейтинг УЄФА
Клубний рейтинг УЄФА / Фото з відкритих джерел

Після матчів 2-го туру Ліги Європи, що відбулися 3 жовтня, оприлюднено новий рейтинг клубів УЄФА.

Лідерство в ньому утримують три іспанські клуби: "Реал", "Атлетіко" і "Барселона". Рейтинг УЄФА впливає на розподіл кошиків посіву в групових раундах єврокубків, а також на сіяний статус в кваліфікаціях, повідомляє Sport.ua.

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Донецький "Шахтар" у поточному євросезоні взяв 6 балів (4 бонусних за потрапляння в груповий раунд ЛЧ + 2 очка за перемогу над "Аталантою"). "Гірники" за 5 сезонів набрали 69 очок і займають 17-у позицію. Вже кілька сезонів поспіль такий результат дозволяє донецькому клубу бути сіяним з другого кошика в груповому раунді Лігт чемпіонів

Київське "Динамо" в цьому рейтингу замикає топ-25 найкращих клубів Європи (52 очка). У поточному сезоні у столичного клубу 3 бали (перемога над "Мальме" та нічия з "Лугано"). Кияни в разі потрапляння в кваліфікацію Ліги чемпіонів, швидше за все, будуть мати сіяний статус у всіх відбіркових раундах.

Рейтинг УЄФА 2020 для клубів

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту УЄФА Шахтар Динамо Футбол
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