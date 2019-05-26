"Динамо" та "Шахтар" зіграють у незвичних складах матчі чемпіонату

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" на матчі 31-го туру УПЛ вийдуть у дещо незвичних складах. Кияни зіграють проти "Львова", а "гірники" приймуть "Маріуполь".

Першими зіграє київське "Динамо". Їх матч проти "Львова" розпочнеться о 17:00.

До слова: Динамо – Львів: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

"Динамо" в цьому матчі не зможе розраховувати на 12 футболістів. Одразу шість гравців киян травмовані – Фран Соль, Тамаш Кадар, Віталій Буяльський, Віталій Миколенко, Йосіп Піваріч та Беньямін Вербіч. Ще троє гравців дискваліфіковані – Олександр Андрієвський, Віктор Циганков та Артем Шабанов.

Їх можуть замінити гравці молодіжної та юнацької команд "Динамо". Але кияни трьох футболістів відправили до збірної України U-20 на чемпіонат світу. Це Денис Попов, Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца та Владислав Супряга. Там вони вже зуміли принести перемогу українцям над збірною США.

Як це було: Україна – США: "синьо-жовті" перемогли у першому матчі чемпіонату світу U-20 – відео

Дещо інша ситуація у донецького "Шахтаря". Команда на матч проти "Маріуполя" відправилася без деяких гравців основи. Не полетіли до Харкова два воротарі Андрій Пятов та Олексій Шевченко. Тож місце у воротах займе Олег Кудрик чи Анатолій Трубін.

Дискваліфікований у "Шахтаря" лише один гравець – Давід Хочолова. Залишився у Києві й Алан Патрік. Травмований до кінця сезону Жуніор Мораес. Натомість до заявки на гру потрапив Марлос.

Щодо Тайсона, Нема та Ісмаілі, то бразильці отримали відпустку і не зіграють вже до кінця сезону.

Матч "Шахтар" – "Маріуполь" відбудеться у неділю, 26 травня. Початок о 19:30.

До слова: Шахтар – Маріуполь: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Варто нагадати, що "Шахтар" вже став чемпіоном України. Перед цим донецька команда виграла Кубок України та стала найбільш титулованим українським клубом за часів Незалежності, обійшовши за цим показником київське "Динамо".