"Динамо" цікавиться футболістом збірної Люксембургу

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Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України
Жерсон Родрігеш у матчі проти збірної України / GETTY IMAGES

Київське "Динамо" під час літнього міжсезоння може підсилити футболістом збірної Люксембургу, який наразі виступає в Японії.

Київський клуб начебто може запросити Жерсона Родрігеша, який відіграв два матчі за Люксембург проти України.

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Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що Родрігеш начебто перебуває в розширеному списку гравців, які цікавлять київський клуб.

Родрігеш наразі виступає в Японії за клуб "Джубіло Івата". Його контракт з японцями чинний до 31 січня 2022 року. За даними Transfermarkt, вартість 23-річного футболіста складає всього 500 тисяч євро.

Родрігеш – етнічний португалець, уродженець міста Прагал. Виховувався Жерсон у французькому "Метці", до Великого Герцогства перебрався у 2013 році. Через те, що в Родрігеша немає люксембурзьких родичів, розгорівся скандал щодо його натуралізації.

Зокрема, в литовській федерації вважають, що натуралізований хавбек не мав права брати участь у зустрічі. Литва начебто подала протест в УЄФА.

У літнє трансферне вікно "Динамо" вже встигло здійснити перший трансфер. Лави киян поповнив 23-річний Абдул Кадірі Мохаммед.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Динамо
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