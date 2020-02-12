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"Динамо" U-19 вилетіло з Ліги чемпіонів, програвши в серії пенальті загребському "Динамо"

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Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 результат / ФК "Динамо"

У середу, 12-го лютого, у поєдинку 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА київське "Динамо" U-19 поступилося загребському "Динамо" U-19 у серії пенальті.

Динамо Київ U-19 – Динамо Загреб U-19 0:0 (пен. – 4:3)

До слова: "Динамо" несподівано програло четвертій команді Казахстану у матчі з шістьма голами – відео

Весь матч пройшов в рівній боротьбі без небезпечних гольових моментів. Заключні хвилини стали по-справжньому жаркими – спершу Цитаішвілі пробив у ворота з-за меж штрафного, а в атаці у відповідь Юларджія не переграв Нещерета.

Доля зустрічі вирішилася в серії післяматчевих пенальті. Кияни не забили двічі – удари Надольського і Волошина потягнув кіпер гостей Йосипович, в той час як у загребського клубу свій удар не реалізував лише Янкович.

Нагадаємо, на стадії группового етапу Юнацької ліги УЄФА юнаки із загребського "Динамо" випередили англійський клуб "Манчестер Сіті" та донецький "Шахтар", поступившись у квартеті С лише італійській "Аталанті".

Кияни, яких тренує Ігор Костюк, у нинішньому розіграші пройшли "Шкендію" з Північної Македонії (8:0, 2:0) та грецький ПАОК (3:0, 2:2).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
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