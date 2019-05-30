"Динамо" у меншості перемогло "Олександрію" завдяки дублю Циганкова: відео

"Олександрія" не змогла перемогти "Динамо" в домашньому матчі. В останньому турі УПЛ у четвер, 30 травня, олександрійці в більшості поступилися суперникам.

Олександрія – Динамо 0:2

Голи: Циганков, 21, 62

Вилучення: Алібеков, 32 (Динамо)

Для обох команд цей матч не мав жодного значення – "Динамо" друге у турнірній таблиці, "Олександрія" на третій позиції. Тож це був просто товариський матч з підвищеною відповідальністю. І на кону стояла лише честь клубу.

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Команди на початку зустрічі обмінялися моментами – двічі за "Олександрію" міг забити Ковалець. Кияни відповіли ударом Русина. А після цього в середині тайму "Динамо" вийшло вперед. Де Пена навісив з флангу, Русин підправив м'яч головою, а Циганков з близької відстані відправив його за лінію воріт.

Та невдовзі "Динамо" залишилося в меншості. Алібеков вже на 32-ій хвилині отримав другу жовту картку. Так ще й "привіз" небезпечний штрафний на ворота "Динамо". Тож Хацкевич, який проводив 100-им матч як тренер "Динамо", був змушений проводити заміну – замість Русина вийшов Кравченко.

При цьому що це вже була друга заміна для "Динамо". Перед тим травму отримав Кендзьора. Його замінив Шапаренко.

"Олександрія" могла зрівняти рахунок у першому таймі. Але з ударом Ковальця справився Бущан, а м'яч після удару Протасова пролетів повз рамку воріт.

На початку другого таймі "Динамо" відповіло двома своїми моментами за участі Бєсєдіна. Перший раз нападник пробивав з лінії штрафного. Паньків не надто вдало відбив м'яч. Першим на добиванні опинився Циганков, але відправив м'яч повз рамку воріт. Другий раз Бєсєдін знову пробивав, і знову "Олександрію" врятував Паньків.

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Сітало за дві хвилини міг двічі забивати. Але перший раз йому завадив рикошет, а другий – власна неточність. Та якби м'яч летів би у площину воріт. то ніхто б не врятував "Динамо".

Другий гол "Динамо" – наслідок майстерності Циганкова. Отримавши пас від Бєсєдіна, він обіграв одразу трьох захисників та пробив у дальній кут. Паньків цього разу не врятував. Хоча голкіпера мали страхувати захисники. Але вони дали пробити супернику.

До кінця матчу Паньків ще двічі врятує "Олександрію" від пропущених голів та розгрому. Господарі ж на це змогли відповісти лише єдиним моментом Протасова.

"Динамо" перемагає та залишається на другому місці. "Олександрія" ж після гри отримала бронзові медалі чемпіонату.