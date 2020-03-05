"Динамо" уклало довгостроковий контракт з нападником
Нападник "Динамо" Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом. Нова угода з футболістом розрахована на п'ять років – до 28 лютого 2025-го.
У коментарі сайту "Динамо" Русин подякував президенту клубу Ігорю Суркісу, тренерам і партнерам по команді за те, що йому допомогли залишитися у Києві.
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Також Русин поділився думкою про конкуренцію у "Динамо". За його словами, це позитивний момент, який дозволяє прогресувати
Конкуренція за місце у складі – це здорово, футболісти стають набагато кращими завдяки їй. А хто буде грати, я чи Соль, – будемо бачити протягом сезону,
– резюмував Русин.
Що відомо про Русина?
- Назарій є вихованцем львівського футболу. Русин перейшов до "Динамо" у 2015 році.
- За киян футболіст дебютував у виїзному поєдинку групового етапу Ліги Європи-2017/2018 проти албанського "Скендербеу" (2:3), в якому відразу відзначився забитим м`ячем.
- Загалом за "біло-синіх" у всіх турнірах провів 29 матчів, забив 7 голів.
- Першу половину сезону 2019/2020 Русин на правах оренди провів у складі луганської "Зорі".
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