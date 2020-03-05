24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

"Динамо" уклало довгостроковий контракт з нападником

- Читать новость на русском
Назарій Русин / fcdynamo.kiev.ua

Нападник "Динамо" Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом. Нова угода з футболістом розрахована на п'ять років – до 28 лютого 2025-го.

У коментарі сайту "Динамо" Русин подякував президенту клубу Ігорю Суркісу, тренерам і партнерам по команді за те, що йому допомогли залишитися у Києві.

Дивіться також "Динамо" у більшості перемогло "Колос": відео

Також Русин поділився думкою про конкуренцію у "Динамо". За його словами, це позитивний момент, який дозволяє прогресувати

Конкуренція за місце у складі – це здорово, футболісти стають набагато кращими завдяки їй. А хто буде грати, я чи Соль, – будемо бачити протягом сезону,
– резюмував Русин.

Що відомо про Русина?

  • Назарій є вихованцем львівського футболу. Русин перейшов до "Динамо" у 2015 році.
  • За киян футболіст дебютував у виїзному поєдинку групового етапу Ліги Європи-2017/2018 проти албанського "Скендербеу" (2:3), в якому відразу відзначився забитим м`ячем.
  • Загалом за "біло-синіх" у всіх турнірах провів 29 матчів, забив 7 голів.
  • Першу половину сезону 2019/2020 Русин на правах оренди провів у складі луганської "Зорі".
Денис Шмигаль очолив Кабінет міністрів: що про нього відомо
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
4 березня 20:40 Вадим Гутцайт очолив міністерство спорту: що про нього відомо
Ігор Саджениця
сьогодні 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
сьогодні 07:11 Найкраща симуляція року: як футболіст "Маріуполя" спіткнувся у повітрі – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук