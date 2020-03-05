"Динамо" уклало довгостроковий контракт з нападником

Нападник "Динамо" Назарій Русин підписав новий контракт із київським клубом. Нова угода з футболістом розрахована на п'ять років – до 28 лютого 2025-го.

У коментарі сайту "Динамо" Русин подякував президенту клубу Ігорю Суркісу, тренерам і партнерам по команді за те, що йому допомогли залишитися у Києві.

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Також Русин поділився думкою про конкуренцію у "Динамо". За його словами, це позитивний момент, який дозволяє прогресувати

Конкуренція за місце у складі – це здорово, футболісти стають набагато кращими завдяки їй. А хто буде грати, я чи Соль, – будемо бачити протягом сезону,

– резюмував Русин.

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