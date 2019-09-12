"Динамо" увійшло в п'ятірку найкращих клубів по зростанню відвідуваності

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Уболівальники "Динамо"
Уболівальники "Динамо" / GETTY IMAGES

Київське "Динамо" потрапило у п'ятірку найкращих по зростанню відвідуваності в домашніх матчах серед клубів європейських ліг в сезоні 2018/19.

У звіті УЄФА йдеться, що рекордне зростання домашньої відвідуваності в сезоні-2018/19 зафіксовано у грецького клубу ПАОК (+172 тисячі глядачів).

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У п'ятірку також входять каталонська "Барселона" (+171), "Лаціо" (+118), "Олімпіакос" (+106) і київське "Динамо" (+91).

У новому сезоні "Динамо" найбільше глядачів зібрало на домашній грі чемпіонату України проти "Шахтаря". Гру 3-го туру УПЛ відвідали 41 203 глядачі.

Іспанська "Барселона" також посіла перше місце за сумарною відвідуваністю в домашніх матчах в Європі в минулому сезоні. Загальна кількість глядачів, які побували на "Камп Ноу" в чемпіонаті Іспанії в сезоні-2018/19, склало 1,44 мільйона.

На другій сходинці розташувався "Манчестер Юнайтед" (1,42 мільйона), дортмундська "Боруссія" – третя (1,37 мільйона), далі йдуть мюнхенська "Баварія" та мадридський "Реал".

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту УЄФА
Джерело: Tribuna.com
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