"Динамо" увійшло в топ-20 найбільш культових клубів світу за версією France Football

Видання France Football опублікувало список з 20 клубів, в який потрапили найбільш культові футбольні команди в історії футболу.

У цей список увійшли команди, які найбільше вплинули на футбол. На 17 рядку даного рейтингу розташувалося київське "Динамо".

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Очолив рейтинг клубів голландський "Аякс". До топ-3 цього рейтингу також увійшли мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль", а замикає його французький "Сент-Етьєн".



Топ-20 найбільш культових клубів світу за версією France Football

"Динамо" двічі вигравало Кубок володарів кубків (1975, 1986) та одного разу Суперкубок УЄФА (1975). Ще тричі кияни пробивалися до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів (1977, 1987, 1999).

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