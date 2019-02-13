"Динамо" увійшло в топ-20 найбільш культових клубів світу за версією France Football

564 Читать новость на русском
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"

Видання France Football опублікувало список з 20 клубів, в який потрапили найбільш культові футбольні команди в історії футболу.

У цей список увійшли команди, які найбільше вплинули на футбол. На 17 рядку даного рейтингу розташувалося київське "Динамо".

Читайте також: Екс-нападник ПСЖ став гравцем "Динамо", – Transfermarkt

Очолив рейтинг клубів голландський "Аякс". До топ-3 цього рейтингу також увійшли мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль", а замикає його французький "Сент-Етьєн".


Топ-20 найбільш культових клубів світу за версією France Football

"Динамо" двічі вигравало Кубок володарів кубків (1975, 1986) та одного разу Суперкубок УЄФА (1975). Ще тричі кияни пробивалися до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів (1977, 1987, 1999).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
4886
Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
сьогодні 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
166
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
сьогодні 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
338
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
сьогодні 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
1943
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
сьогодні 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
433
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
сьогодні 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
338
Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
12 лютого 23:55 Дубль Дзаньоло дозволив "Ромі" перемогти "Порту": відео
479
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук