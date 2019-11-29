"Динамо" вчинило з Артемом нечесно, – сестра Мілевського розповіла про кар'єру брата

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Артем Мілевський

Сестра Артема Мілевського Ксенія, яка в минулому професійна тенісистка, поділилася думкою про період київської кар'єри свого брата.

Ксенія Мілевська вважає, що клуб повів себе негарно щодо форварда. Її слова цитує "Футбол 24".

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Найскладнішими для нього вийшли перші кілька років після відходу з "Динамо". Була одна ситуація, а потім вона різко змінилася. І образа там була, і все інше, пов'язане з відносинами президента і мого брата. Скільки Артем витратив емоцій і сил.

"Частина провини, звичайно, і на ньому. Але, якщо покласти на терези те, що він зробив для "Динамо", і його маленькі відхилення від курсу, вважаю, що з ним вчинили нечесно", – сказала Ксенія.

Нагадаємо, нещодавно Мілевський разом з "Динамо" Брест перервав 13-річну гегемонію БАТЕ у чемпіонаті Білорусі. Екс-гравець збірної України в цьому сезоні зіграв за свій клуб 26 матчів та забив 4 голи.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
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