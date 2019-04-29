"Динамо" вчинило зі мною не по-людськи, – гравець збірної України

Захисник "Андерлехта" та збірної України Євген Макаренко розповів про відхід з "Динамо".

Макаренко розповів, чому покинув київське "Динамо" в шоу "Великий Футбол".

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Я пішов з "Динамо", тому що вважав, що вони повелися нечесно відносно мене. Повелись не по-людськи. Я цю тему вже давним-давно перевернув і не хочу до неї повертатися в тисячний раз. Як не даю інтерв'ю, мене весь час запитують про "Динамо",

– сказав Макаренко.

Євген Макаренко перейшов в "Андерлехт" з "Кортрейка" влітку 2018 року. У нинішньому сезоні українець провів 20 матчів і віддав 2 результативні передачі.

Макаренко останні кілька місяців відновлювався після травми ахіллу, яку він отримав ще 2 грудня 2018 року. 28 квітня українець вперше в 2019 році потрапив в заявку "Андерлехта" на матч проти "Брюгге", але на поле Євген так і не вийшов.

В даний момент команда Макаренка йде на 5-му місці в чемпіонаті Бельгії. У наступному турі в Брюсселі "Андерлехт" прийме "Стандард". Матч відбудеться 5 травня, початок гри – о 15:30 за київським часом.

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