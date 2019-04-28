"Динамо" вдев'ятьох обіграло "Львів": відео

Київське "Динамо" у матчі проти "Львова" отримало два вилучення. Однак єдиний гол приніс перемогу саме київській команді.

Львів – Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 24

Вилучення: Бурда, 19, Кендзьора, 75

"Динамо" виходило на матч з "Львовом", знаючи результат матчу між "Маріуполем" та "Шахтарем", Тож киянам треба було перемагати, щоб зберегти різницю в сім очок. "Львову" ж треба було перемагати, щоб претендувати на єврокубкові місця.

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Саме "містяни" почали створювати перші нагоди вже в дебюті зустрічі. Спочатку небезпечно проривався Альваро, згоди під удар м'яч скинули Ліпе. Та кожен раз "Динамо" рятував Бущан, який дещо неочікувано замінив Бойка у воротах.

Близьким до того, щоб забити, "Львів" був у середині тайму. Педро втік від суперників та виходив на ворота "Динамо". Але його перед самим штрафним збив Бурда – червона картка для "динамівця" та небезпечний штрафний, який змарнував Бруно.

І тут "Динамо" дещо неочікувано забило. Відзначився Буяльський. При цьому є підозра не невеликий офсайд у півзахисника. Але гол зарахували. Натомість не зарахували гол Ліпе, зарахувавши офсайд. Хоча він був такий самий, як і у "Динамо".

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"Львів" продовжував тиснути на ворота суперників. Але м'яч вперто не хотів залітати у ворота. В одному з епізодів м'яч влучив у перекладину, ще раз опустився на неї і після цього покинув межі поля.

Догравало "Динамо" матч удев'ятьох. Кендзьора та Педро вирішили з'ясувати відносини прямо на полі. Зіткнення головами докупи – і захисник "Динамо" отримав пряму червону картку.

"Динамо" перемагає та зберігає відставання у сім очок від "Шахтаря". "Львів" ж надалі на шостій сходинці.