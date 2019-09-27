"Динамо" вдома зазнало розгромної поразки від "Кременчука" у матчі УХЛ: відео

Харківське "Динамо" у матчі проти "Кременчука" планувало здобути першу перемогу в УХЛ. Але зробити це проти лідера чемпіонату, хоч і на своєму майданчику, харків'янам не вдалося. Дублі Орлова та Горлушко, а також шатаут Новицького приносять "Кременчуку" перемогу в Харкові

Холодним душем для господарів стала перша п'ятихвилинка, в якій дублем відзначився Дмитро Орлов. Далі гравці "Динамо" вирівняли гру і мали декілька небезпечних моментів. Але в другій половині періоду Микола Кисельов, Єгор Серанов та Олександр Горлушко, закинувши по одній шайбі, довели рахунок до розгромного – 0:5.

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У другому і в третьому періодах, не дивлячись на результат першої двадцятихвилинки, обидві команди продемонстрували хокей з високими швидкостями та гольовими моментами. Харків'яни, як мінімум, повинні були закидати по шайбі в останніх двох таймах. Але, на жаль, в цей вечір В'ячеслав Новицький був бездоганний, а коли й він вже був не зумів відбити шайбу, за нього це зробила штанга воріт.

Те, що не вийшло у динамівців, зробили "містяни". Вони спокійно закинули по одній шайбі в кожному з двох періодів, що залишилися. Точні кидки на свій рахунок записали Дмитро Созонов і Олександр Горлушко.

Динамо – Кременчук 0:7 (0:5, 0:1, 0:1)

Перемога підопічних Олександра Савицького ще більше зміцнила лідерські позиції "Кременчука". А харків'яни вже четвертий матч поспіль не можуть відчути смак перемоги та здобути перші очки в чемпіонаті.

Відеоогляд матчу Динамо – Кременчук