"Динамо" веде перемовини про продаж Циганкова: названо вартість трансферу

Київське "Динамо" веде перемовини з італійським клубом "Наполі" щодо трансферу українського півзахисника Віктора Циганкова.

"Динамо" начебто хоче виручити від трансферу Віктора в "Наполі" 25-30 мільйонів євро, повідомляє areanapoli.it.

До слова: Іноземний тренер відвідає Київ, щоб домовитися про контракт з "Динамо"

Наразі невідомо, чи погодиться італійський клуб запропонувати стільки або вийде з переговорів. Заробітна плата півзахисника не є проблемою для неаполітанців, а його трансферна вартість вважається завищеною.

Спортивний директор неаполітанців Крістіано Джінтолі звернув увагу на 21-річного українця ще під час матчів з київським клубом в Лізі чемпіонів сезону 2016/17.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Динамо" відхилило пропозицію італійців по Циганкову в розмірі 18 мільйонів євро. У нинішньому сезоні вінгер провів 45 матчів за "Динамо", в яких забив 18 м'ячів і зробив 16 результативних передач.

"Наполі" може влітку підсилитися ще одним українським футболістом. Зокрема, Руслан Маліновський готується покинути бельгійський "Генк".