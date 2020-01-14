"Динамо" відмовило "Шахтарю" в трансфері лідера команди за 12 мільйонів євро

Загребське "Динамо" відхилило пропозицію "Шахтаря" за опорного півзахисника Ніколу Моро в розмірі 12 мільйонів євро.

За інформацією хорватського видання Sportske Novosti, це була початкова пропозиція "гірників", нібито донецький клуб готовий збільшити суму.

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Загребці планують виторгувати за свого хавбека не менше 15 мільйонів євро і сподіваються, що "гірники" пристануть на ці умови.

До слова, Моро міг поповнити стан чемпіона України ще рік тому, однак травма коліна змусила "Шахтар" відмовитись від ідеї трансферу. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 6,5 млн євро.

У поточному сезоні Моро провів за "Динамо" 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами.

"Шахтар" очолює турнірну таблицю УПЛ. Футболісти "гірників" вийдуть з відпустки 16 січня, а 20 січня вирушать на перший збір до Туреччини.