"Динамо" відмовилося купувати результативного нападника

Київське "Динамо" відмовилося від ідеї придбати сенегальського нападника Матара Дійє. Футболіст перебував на перегляді в столичному клубі.

Матар під час перегляду в "Динамо" встиг зіграти проти "Полісся" з Другої ліги та навіть віддав результативну передачу.

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Як інформує Dynamomania.com, кияни відмовилися від послуг нападника, оскільки не зійшлися у ціні з власником прав на футболіста. Таким чином, "Динамо" вирушило на тренувальний збір до Австрії без сенегальського форварда.

З нападників "Динамо" на збори поїхали іспанець Фран Соль та українці Артем Бєсєдін і Назарій Русин.

У свою чергу Матар продовжить виступи в "Олімпіку". Гравець лише взимку 2019 року приєднався до донеччан, а його контракт чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійє зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу.