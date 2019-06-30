"Динамо" відмовилося купувати результативного нападника

456
Матар Дійє
Матар Дійє / twitter.com

Київське "Динамо" відмовилося від ідеї придбати сенегальського нападника Матара Дійє. Футболіст перебував на перегляді в столичному клубі.

Матар під час перегляду в "Динамо" встиг зіграти проти "Полісся" з Другої ліги та навіть віддав результативну передачу.

Дивіться також: Мілевський забив перший у сезоні гол за "Динамо" Брест: відео

Як інформує Dynamomania.com, кияни відмовилися від послуг нападника, оскільки не зійшлися у ціні з власником прав на футболіста. Таким чином, "Динамо" вирушило на тренувальний збір до Австрії без сенегальського форварда.

З нападників "Динамо" на збори поїхали іспанець Фран Соль та українці Артем Бєсєдін і Назарій Русин.

У свою чергу Матар продовжить виступи в "Олімпіку". Гравець лише взимку 2019 року приєднався до донеччан, а його контракт чинний до кінця 2022 року. Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро.

У попередньому сезоні УПЛ Матар Дійє зіграв у 13 матчах (11 – в основі). Він забив 7 голів та врятував "Олімпік" від вильоту в Першу Лігу.

blog_ava
Клімкін розповів, яка найбільша небезпека зради в ПАРЄ та що у Росії на думці
сьогодні
6063
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Олімпік Трансфери
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мілевський забив перший у сезоні гол за "Динамо" Брест: відео
сьогодні 13:04 Мілевський забив перший у сезоні гол за "Динамо" Брест: відео
471
Трансфери команд УПЛ: онлайн
29 червня 17:23 Трансфери команд УПЛ: онлайн
4246
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
29 червня 16:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1742
На Кубку африканських націй три поспіль матчі завершилися з унікальним рахунком
сьогодні 11:00 На Кубку африканських націй три поспіль матчі завершилися з унікальним рахунком
526
Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
27 червня 14:30 Як людині на візку стати чемпіоном світу з бодібілдингу, – розмова з Павлом Козаком
Станіслав Безушко 451
Новини
Більше новин
Залиште відгук