"Динамо" відмовилося від забивного ісландця

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Арні Вільхьяльмссон
Арні Вільхьяльмссон / chernomorets.odessa.ua

Ісландський нападник одеського "Чорноморця" Арні Вільхьяльмссон не цікавить київське "Динамо".

За інформацією ресурсу "Динамоманія", київський клуб веде пошук гравців з іншими амплуа, а позиція лівого півзахисника й форварда укомплектована.

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Раніше агент 25-річного ісландця заявив, що кияни спостерігають за його клієнтом. Ісландець грає в "Чорноморці" на правах оренди і його контракт належить польському клубу "Термаліка".

Також, за словами агента гравця, за Вільхьяльмссоном стежить "Десна", "Карпати", "Львів", "Ворскла" та "Олександрія".

У цьому сезоні Вільхьяльмссон провів 12 матчів за "Чорноморець" і забив 7 голів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Динамо ФК Чорноморець
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