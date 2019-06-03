"Динамо" відмовилося від забивного ісландця
Ісландський нападник одеського "Чорноморця" Арні Вільхьяльмссон не цікавить київське "Динамо".
За інформацією ресурсу "Динамоманія", київський клуб веде пошук гравців з іншими амплуа, а позиція лівого півзахисника й форварда укомплектована.
Читайте також: Відомий український тренер прокоментував чутки про запрошення в "Динамо"
Раніше агент 25-річного ісландця заявив, що кияни спостерігають за його клієнтом. Ісландець грає в "Чорноморці" на правах оренди і його контракт належить польському клубу "Термаліка".
Також, за словами агента гравця, за Вільхьяльмссоном стежить "Десна", "Карпати", "Львів", "Ворскла" та "Олександрія".
У цьому сезоні Вільхьяльмссон провів 12 матчів за "Чорноморець" і забив 7 голів.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі