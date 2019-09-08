"Динамо" відмовилося відпустити чемпіона світу в бельгійський клуб

Київське "Динамо" отримувало трансферну пропозицію по чемпіону світу в складі збірної України U-20 Денису Попову. Кияни відповіли відмовою.

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що бельгійський клуб "Сент-Трюйден" був налаштований підписати Попова попри травматичність гравця.

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Співаковський не повідомляє, чи бельгійці хотіла орендувати Попова, чи викупити гравця.

За його інформацією, "Динамо" відмовилося відпускати Попова, який за киян у цьому сезоні не зіграв жодного матчу.

20-річний Денис отримав м'язову травму на тренуванні, пошкодивши передню поверхню стегна. За попередньою інформацією, Денис пропустить близько місяця.

У літнє трансферне вікно "Динамо" відпустило двох чемпіонів світу: Владислав Супряга та Сергій Булеца перейшли в "Дніпро-1" на правах оренди.