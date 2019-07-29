"Динамо" відновило паритет в історичному протистоянні з "Шахтарем"

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"Динамо" відновило паритет в історичному протистоянні з "Шахтарем"
"Динамо" відновило паритет в історичному протистоянні з "Шахтарем" / facebook.com/fcdynamoua

Київське "Динамо" завдяки перемозі в Суперкубку України наздогнало "Шахтар" за кількістю трофеїв. Саме "гірників" кияни перемогли в матчі за Суперкубок.

В Одесі в матчі за Суперкубок "Шахтар" мав всі шанси, щоб відірватися від "біло-синіх" за кількістю здобутих трофеїв у період незалежності України.

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Донеччани відкрили рахунок у грі й протягом матчу виглядали досить впевнено. Але наприкінці поєдинку "Динамо" здійснило камбек і вирвало перемогу.

Таким чином, кияни виграли свій 34 трофей. Стільки ж кубків у "Шахтаря". На внутрішній арені "Динамо" більше разів вигравало чемпіонат України, а "гірники" – Кубок України. По вісім разів клуби виграли Суперкубок України.

Наступні офіційні матчі "Динамо" та "Шахтар" проведуть вже 31-го липня. "Біло-сині" у Львові зустрінуться з "Карпатами", а донеччани вирушать в гості до "Олександрії".

Уже 10-го серпня "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в рамках третього туру чемпіонату України. Матч відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський".

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо Шахтар
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