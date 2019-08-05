"Динамо" відправилось на матч з "Брюгге" із зірковим новачком і без талановитого півзахисника

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Жерсон Родрігес
Жерсон Родрігес / twitter.com/dynamokyiv

Київське "Динамо" 5-го серпня вирушило на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". Матч відбудеться 6-го серпня на стадіоні "Ян Брейдель".

До Бельгії наставник киян Олександр Хацкевич взяв 22-х виконавців. Серед них новачок "біло-синіх" Жерсон Родрігес, який підписав контракт з "Динамо" три дні тому.

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Не поїхав з "Динамо" в Бельгію півзахисник Микола Шапаренко. За інформацією ЗМІ, він був переведений у другу команду.

Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Захисники: Віталій Миколенко, Йосип Піварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський

Форварди: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін

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Уже сьогодні ввечері на стадіоні "Ян Брейдель" відбудуться прес-конференція за участі Олександра Хацкевича та одного гравця "Динамо". О 20:00 динамівці випробують газон стадіону, на якому завтра відбудеться гра.

До матчу з "Брюгге" київський клуб провів три поєдинки на внутрішній арені. "Біло-сині" перемогли "Шахтар" у матчі за Суперкубок України, а також здолали "Карпати" та ФК "Львів" у чемпіонаті України.


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

Статистику "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Динамо
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