"Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Русина й Миколенка – відео

Київське "Динамо" провело другий матч у 2020 році. "Біло-сині" під час тренувального збору в Туреччині перемогли "Нефтчі" з Азербайджану.

Динамо – Нефтчі 2:1

Голи: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69

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У стартовому складі киян вийшли: Бущан, Караваєв, Кадірі, Кадар, Миколенко, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд, Де Пена, Каргбо та Русин.

Перший тайм завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0. По голу провели Віталій Миколенко та Назарій Русин, який повернувся з оренди в "Зорі".

По перерві "Динамо" пропустило. На 69 хвилині один м'яч відіграв Плателлас, "пробивши" Бойка з дальньої дистанції.

Більше голів у матчі не було – перемога "Динамо" з рахунком 2:1.

Динамо – Нефтчі відео повного матчу