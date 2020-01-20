"Динамо" виграло перший матч у році завдяки голам Русина й Миколенка – відео
Київське "Динамо" провело другий матч у 2020 році. "Біло-сині" під час тренувального збору в Туреччині перемогли "Нефтчі" з Азербайджану.
Динамо – Нефтчі 2:1
Голи: Миколенко, 12, Русин, 19 – Плателлас, 69
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У стартовому складі киян вийшли: Бущан, Караваєв, Кадірі, Кадар, Миколенко, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд, Де Пена, Каргбо та Русин.
Перший тайм завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0. По голу провели Віталій Миколенко та Назарій Русин, який повернувся з оренди в "Зорі".
По перерві "Динамо" пропустило. На 69 хвилині один м'яч відіграв Плателлас, "пробивши" Бойка з дальньої дистанції.
Більше голів у матчі не було – перемога "Динамо" з рахунком 2:1.
Динамо – Нефтчі відео повного матчу
- Перший товариський матч після зимової паузи "Динамо" провело 19 січня проти польської "Легії". Гра завершилася нічиєю 1:1.
- У рамках підготовки до нового сезону кияни також зіграють з такими клубами: "Вардар", "Хайдук", "Динамо" Брест, "Кайрат", "Олімпія", "Стремсгодсет".
- Перший офіційний матч "Динамо" у 2020 році відбудеться 23 лютого. Кияни вдома зіграють з полтавською "Ворсклою".
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