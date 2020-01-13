"Динамо" виграло "справу Ярмоленка" – рішення ФІФА

ФІФА підтвердила незаконність вимог СДЮШОР "Юність" до київського "Динамо" та "Боруссії" Дортмунд через трансфер Андрія Ярмоленка. Палата з вирішення спорів ФІФА підтвердила правомірність позиції "Динамо" у спорі проти СДЮШОР "Юність".

Відповідне рішення було надіслано сторонам 9 січня 2019 року, інформує "Динамо".

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У "Динамо" нагадали, що "у своєму позові щодо стягнення коштів за механізмом солідарності ФІФА у зв’язку з трансфером Андрія Ярмоленка до ФК "Боруссія Дортмунд" СДЮШОР "Юність" вимагала сплатити 286,500 євро".

Вказана сума – це повний розмір платежу за механізмом солідарності ФІФА. Згідно з домовленістю між ФК "Динамо" та ФК "Боруссія Дортмунд" цей платіж мав здійснити наш клуб. Кошти у розмірі 150,000 Євро ФК "Динамо" сплатив ще в січні 2018 року. Проте, нове керівництво СДЮШОР не хотіло визнавати цей платіж,

– йдеться у повідомленні.

Палата з вирішення спорів ФІФА погодилася з позицією "Динамо" та ухвалила рішення зобов’язати "Боруссію" перерахувати на користь СДЮШОР "Юність" 136,500 євро.

"При цьому "Динамо" та ФК "Боруссія Дортмунд" домовились, що ці кошти будуть сплачені німецькою стороною, а ФК "Динамо" їх невідкладно компенсує ФК "Боруссія Дортмунд", – додали в київському клубі.

Що відомо про скандал з платежем солідарності?

Ярмоленко перейшов з "Динамо" у "Боруссію" 28 серпня 2017 року. Через махінації з трансфером у березні 2018 було відкрито кримінальне провадження в Україні.

Підозру вручили директору ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" Олександру Салію. Саме він отримав платіж солідарності від "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сума платежу склала лише 150 тисяч євро, а не 301 тисячу євро.

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Найважливіше те, що ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" не мала ніякого відношення до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність".

Громадська організація була створена лише у 2015 році та не займалася вихованням Ярмоленка. При цьому в підписаних документах між ГО та "Динамо" вказано, що "сторони домовилися про те, що вищевказана обумовлена сума (в розмірі 150 тисяч євро) є повною та остаточною сумою відповідальності "Динамо" перед "Клубом" (Юність) і "Клуб" не матиме будь-яких претензій до "Динамо" щодо солідарних виплат".