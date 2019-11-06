"Динамо" вирушило в Данію на важливий матч Ліги Європи: хто полетів
У середу, 6 листопада, київське "Динамо" вирушає в Копенгаген на матч четвертого туру групового раунду Ліги Європи.
На матч проти "Копенгагена" Олексій Михайличенко взяв із собою 21 гравця, інформує офіційна сторінка "Динамо" у Facebook.
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Воротарі: Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет.
Захисники: Віталій Миколенко, Денис Попов, Тамаш Кадар, Артем Шабанов, Томаш Кендзьора.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віталій Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв.
Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.
Після трьох турів кияни і данці мають в активі по 5 очок і ділять перше місце, "Мальме" набрав 4 очки, "Лугано" замикає групу з 1 очком.
Нагадаємо, матч "Копенгаген" – "Динамо" відбудеться 7 листопада, початок гри о 20:00.