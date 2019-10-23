"Динамо" вийшли в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА, здолавши "Шкендію": відео

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"Динамо" вийшли в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА
"Динамо" вийшли в наступний раунд Юнацької ліги УЄФА / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" U-19 у повторній виїзній зустрічі Юнацької ліги УЄФА зіграло внічию з однолітками з клубу "Шкендія-79". Кияни зуміли пройти в наступний раунд.

Шкендія-79 U-19 – Динамо U-19 2:2
Голи: Гаши, 25, Спахіу, 90+3 – Амзаі, 51 (авт), Волошин, 90 (пен)

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Гаші відкрив рахунок у матчі на 25-й хвилині й перший тайм завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. На 51-й хвилині кияни зрівняли рахунок завдяки автоголу Амзаі.

На 90 хвилині "Динамо" вперше в грі вийшло вперед: Волошин реалізував пенальті. Через три хвилини одинадцятиметровий пробивали господарі. Реджепі не реалізував пенальті у ворота киян, але Спахіу зіграв точно на добиванні – 2:2.

Перша зустріч закінчилася перемогою киян 8:0. За сумою двох матчів "Динамо" вийшло в наступний раунд турніру, в якому зустрінеться з переможцем пари "Богеміанс" – ПАОК.

Шкендія-79 U-19 – Динамо U-19 відео матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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