"Динамо" визначилося з майбутнім Русина

Київське "Динамо" відмовилося відпускати Назарія Русина в інший клуб. Нападника пов'язували з львівськими "Карпатами" та луганською "Зорею".

Журналіст Ігор Циганик повідомив, що Русин точно не перейде у львівські "Карпати".

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За словами Циганика, Назарій мав усі шанси перейти у "Зорю". Луганський клуб справді був зацікавлений у послугах нападника й клуби практично домовилися.

Циганик переконує, що тренер киян Олександр Хацкевич не бачить Русина в "Динамо" й Назарій тільки 4-й форвард "біло-синіх". Першим нападником є Фран Соль, другим – Артем Бєсєдін, а третім – лівий півзахисник Беньямін Вербич.

Та перехід Русина в "Зорю" не відбувся, оскільки травмувався іспанський нападник Фран Соль. Відтак, у "Динамо" не залишилося багато номінальних форвардів. Загалом у "Динамо" на цей момент понад п'ятеро травмованих гравців.

Як повідомив Циганик, Русин сам не хотів залишатися у "Динамо", тому був близьким, щоб перейти у "Зорю". Але травма Соля все змінила й Русин залишається у клубі. Українець вже почав тренуватися з основною командою, відтак перемовини із "Зорею" призупинені.

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"Динамо" на трансферному ринку шукає ще одного нападника, який відразу зможе грати в основному складі. Якщо в Києві з'явиться ще один форвард до закриття трансферного вікна, тоді Русин зможе перейти в "Зорю" або інший клуб.

"Динамо" на початку сезону проведе чотири поєдинки на виїзді. 28-го липня в Одесі "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" за Суперкубок України.

31 липня та 3-го серпня "біло-сині" зіграють два матчі чемпіонату України – проти "Карпат" та ФК "Львова" відповідно. 6-го серпня "біло-синіх" чекає матч Ліги чемпіонів проти "Брюгге".

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