"Динамо" визначилося з тренером на наступний сезон: дата призначення

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Олександр Хацкевич залишиться в "Динамо"
Олександр Хацкевич залишиться в "Динамо" / Twitter

Київське "Динамо" має намір запропонувати новий контракт чинному тренеру клубу Олександру Хацкевичу.

У середу, 5 червня, "Динамо" офіційно оголосить про продовження контракту з 45-річним Хацкевичем, повідомляє "Динамоманія".

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При цьому угоду з білоруським тренером буде продовжено з однією важливою умовою – тренер повинен буде подати у відставку, якщо "Динамо" не зможе пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів. У кваліфікації ЛЧ киянам, нагадаємо, належить пройти два раунди.

Варто зазначити, що "Динамо" вело переговори з Адамом Навалкою, але фахівець запросив занадто велику зарплату і зажадав близько 5-6 трансферів.

До слова, контракт Олександра Хацкевича з "Динамо" був розрахований до 31 травня, так що формально у київської команди зараз немає головного тренера.

Хацкевич очолює київський клуб з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З тих пір білорус виграв лише Суперкубок України в 2018 році, але так і не став тріумфатором чемпіонату або Кубка України.

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Теги: Динамо Новини Спорту Спорт Футбол
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