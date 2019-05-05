"Динамо" визначилося з тренером, який має замінити Хацкевича

Київське "Динамо" може змінити головного тренера за підсумками цьогорічного сезону. Невдачі "Динамо" підштовхнули керівництво задуматися про кадрові перестановки в тренерському штабі.

Контракт чинного наставника "біло-синіх" Олександра Хацкевича закінчується через декілька тижнів. Поки президент "Динамо" Ігор Суркіс не говорив з білорусом про пролонгацію угоди.

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За інформацією Sport Arena, наступником Хацкевича може стати спортивний директор клубу Олексій Михайличенко, який має досвід роботи наставника "Динамо".

Михайличенко прийняв "Динамо" у 2002 році й пропрацював з командою до 2004 року. За цей час Михайличенко двічі виграв з киянами звання чемпіона України. Також Михайличенко працював зі збірною України з 2008 по 2009 рік.

Хацкевич очолює "Динамо" з 2017 року після відходу Сергія Реброва. З того часу білорус виграв лише Суперкубок України у 2018 році. Наразі "Динамо" програє "Шахтарю" у чемпіонаті України 9 очок. Також "біло-сині" припинили виступи в Кубку України на стадії чвертьфіналу, програвши "Шахтарю".

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