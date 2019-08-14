"Динамо" визначилося з трьома претендентами на пост головного тренера

Керівництво київського "Динамо" продовжує пошуки наставника першої команди, який прийде на зміну звільненому Олександру Хацкевичу. На тренерський місток киян претендують двоє українців та іноземець.

Наразі число претендентів на пост головного тренера зменшилося до трьох персон. Раніше у ЗМІ називалося понад десять прізвищ.

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Боси столичного клубу вибирають між Юрієм Вернидубом, Юрієм Калітвінцевим і Вісенте Гомесом. Таку інформацію повідомило сайту 24 каналу джерело в київському "Динамо".

Прізвище нового наставника стане відомим вже до кінця цього тижня.

Останнім місцем роботи Юрія Вернидуба була луганська "Зоря", яку фахівець покинув по завершенню сезону. 53-річний фахівець працював з луганцями з 2010 року. Втім, сам Вернидуб спростовує інформацію про те, що очолить "Динамо".

Юрій Калітвінцев – колишній футболіст "Динамо". За "біло-синіх" він виступав з 1994 до 1998 року. Останнім місцем роботи 51-річного фахівця було московське "Динамо".

Іспанець Вісенте Гомес був асистентом у тренерському штабі Олександра Хацкевича. За інформацією ЗМІ, він залишився у структурі клубу попри те, що було звільнено весь тренерський штаб.

"Динамо" вирішило звільнити Олександра Хацкевича після невдалого старту в новому сезоні. Кияни програли "Шахтарю" у чемпіонаті України, а згодом вилетіли з Ліги чемпіонів. Кияни не змогли здолати бельгійський "Брюгге".

Під керівництвом Хацкевича "Динамо" виграло два трофеї. Але так жодного разу не зіграло у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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